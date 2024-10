Ferretti | Gruppo coeso Peccato i ko in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il rammarico per quel il secondo ko interno con l’Isernia ma anche la voglia di far bene sul sintetico de L’Aquila domenica prossima oltre ad un bilancio di quetso inizio stagione. Un Danielea 360 gradi, ospite a LunediDiretta su Tv Centro Marche che ha raccontato questa prima parte della sua esperienza fermana. "Lavoriamo insieme da poco più di un mese, siamo une stiamo creando qualcosa di importante in un campionato difficile. Siamo delusi per il ko contro l’Isernia perché ci tenevamo a regalare una vittoria ai tifosi che ci stanno dando affetto e siamo felici di questo. Queste sconfitte fanno parte del percorso, ci fanno crescere e noi dobbiamo crescere. Ci sono stati episodi sfortunati che hanno condizionato la gara ma dobbiamo fare mea culpa delle occasioni non sfruttate e che eravamo stati bravi a crearci, sbagliando la scelta finale.