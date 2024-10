È morto Michel Blanc fu lo psichiatra Taccone ne Il mostro di Benigni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024), stella della commedia francese, èa Parigi all’età di 72 anni. Lo ha riportato Paris Match, spiegando che l’attore era stato ricoverato in ospedale nella notte fra 3 e 4 ottobre per un infarto. Premiato a Cannes nel 1986 per Lui premiava i tacchi a spillo, in Italia era noto soprattutto per aver recitato ne Il, diretto e interpretato da Roberto: fu infatti loParide Tacconi che collabora con la polizia per sventare gli attacchi del serial killer. «Un dolore immenso, commisurato al suo talento», ha scritto su X la ministra della Cultura francese Rachida Dati. «Di fronte alla telecamera di Bertrand Blier, Robert Altman o Pierre Schoeller, ci ha stupito con la varietà della sua recitazione, ma anche con il suo talento come regista. Il cinema, il mondo della cultura e tutti i francesi non lo dimenticheranno».nous a quittés.