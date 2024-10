Donnarumma è incostante e non abbastanza decisivo si riapre il dibattito al Psg L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ritorna la litania sue le sue prestazioni “opache” in Champions. È il stato protagonista della sconfitta subita contro l’Arsenal (0-2). Perla sua uscita dai pali prematura, il colpo di testa di Havertz, la punizione di Saka che attraversa la barriera e sorprendere l’italiano, sono tutti errori del portiere. “Nella foga del momento, Luis Enrique non ha dato la colpa a, credendo invece che gli errori fossero stati collettivi. Resta il fatto che la prestazione di “Gigio” ha fatto (ri)sollevare internamente un interrogativo. Le considerazioni sul vincitore e miglior giocatore di Euro 2021 non sono mai state unanime da quando è al Psg“. “ha mantenuto in generale un livello altissimo in Ligue1 – continua– ma resta, e non, nel panorama europeo, quello più visibile e più significativo“.