Dalla mobilità ai servizi Così Firenze si ’RiBella’

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "RiBellanasce dai comitati dei quartieri: Francesca Marrazza, candidata sindaco, è anche presidente del comitato di Campo di Marte. Negli ultimi anni ne sono nati più di 40! E strenuamente si battono per la città:sicurezza alla difesa del verde pubblico! Temi che ci stanno veramente a cuore, e che ci hanno portato ad attivarci concretamente per salvare la città!".recitava, in primavera, il sito internet in cui ’RiBella’ presentava la sua corsa, con Marrazza candidata, per Palazzo Vecchio.