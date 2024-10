Come la politica è riuscita a peggiorare il già pessimo Piracy Shield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era piuttosto ovvio: con il ricorso – per l’ennesima volta dall’inizio della legislatura – al “voto di fiducia” al cosiddetto “decreto Omnibus” i due emendamenti che andranno a modificare l’impianto del nuovosono diventati legge. Dopo il Senato, anche la Camera ha approvato questi cambiamenti che,abbiamo già spiegato la scorsa settimana, sembrano essere scritti da persone (in questo caso politici) che conoscono molto poco il funzionamento di internet. È stato raggiunto, dunque, il punto di non ritorno. LEGGI ANCHE > Può bastare un “sospetto” per bloccare un IP? E mentre il calcio italiano sembra ancora non essere soddisfatto, puntando il mirino (non si sa in che modo) anche contro i sistemi di pagamento, quel che accadrà d’ora in avanti rappresenta un enorme peggioramento di una normativa già pessima.