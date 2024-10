Braccio di ferro sulla Rai Cinquestelle sull’Aventino per la nomina di Agnes | Non voteremo in Vigilanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Sembra ieri. Che in Parlamento cominciavano a risuonare nuove grida di battaglia (“apriremo le istituzioni come scatolette di tonno”, “uno vale uno”, “viva la decrescita felice”) pronunciati dei rappresentanti del neonato M5s. E, invece, sono già passati 15 anni, durante i quali il partito nato dalla “fantasia“ di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, si è trasformato prima in un partito di governo e oggi in un partito in cerca d’autore. E di obiettivi. Eppure ieri il presidente Giuseppe Conte ha rivendicato: “Serviamo oggi più che mai”, il Movimento “deve sempre rinnovarsi” pur “restando se stesso”, “ancorato ai nostri valori”, perché “possiamo alzare la voce con chiunque e soprattutto con chi ha sempre comandato e vuole ancora comandare: è per questo che ci attaccano”.