Università per Stranieri danno erariale per oltre un milione | in 45 chiamati al risarcimento

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Perugia, 3 ottobre 2024 – Une trecentomila euro di presunto. È quanto contesta la Procura della Corte dei conti dell’Umbria a quarantacinque persone, accusate di aver percepito indebitamente, dalle casse dell’perl’indennità di lingua. I destinatari dell’invito a dedurre formalizzato dalla Procura contabile sono ex componenti del Consiglio di amministrazione, ex membri del Consiglio accademico ed ex della commissione che, nel 2012, aveva provveduto alla definizione dello Statuto nel quale era prevista la possibilità al Cda di stabilire l’indennità finita nel mirino degli inquirenti. Un “premio“ economico che, secondo quanto ricostruito, veniva riconosciuto a personale che avesse dimostrato la conoscenza di una o più lingue straniere.