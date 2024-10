Una rosa rossa alla fidanzata poi non è più tornato Gli ultimi momenti di Leonardo morto in moto a 16 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Castelfiorentino (Firenze), 3 ottobre 2024 – La pioggia incessante non ha fermato la voglia di solidarietà. C’è ancora chi si passa, lascia un fiore e un messaggio sul luogo dell’incidente. Sotto gli ombrelli ci si scambiano poche parole. “Siamo i cuori blu – si firmano alcune ragazze su un bigliettino –. Ti ricorderemo per sempre”.Gozzi a Certaldo lo conoscevano tutti. E la processione è continua. Ci sono i girasoli, le margherite e tanti, tantissimi mazzi adagiati sull’asfalto in via Marco Polo. Lì dove il 16enne “dal sorriso buono” è passato per l’ultima volta. Amava le rose e ne aveva scelta una, simbolo dell’amore, da portare proprio quella serasua fidanzatina. Un gesto puro e gentile, “così come era lui”. Da quell’appuntamento poi, non ha fatto ritorno.