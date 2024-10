Una potente bomba termobarica russa sganciata sulla città di Vovchansk

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Presidente russo Putin ha autorizzato un uso più ampio delle armi termobariche, esplosivi che sfruttano due cariche distinte per massimizzare i danni. Una prima carica libera una gigantesca nube di carburante, mentre la seconda la accende, creando una grande palla di fuoco che a sua volta innesca una devastante onda d’urto, mentre l’ossigeno atmosferico viene consumato. L’onda di sovrappressione è così energetica che può distruggere interi edifici e provocare danni catastrofici alle persone, uccidendole per lesioni agli organi interni, inalazione della nube tossica o violenza dell’impatto contro muri e oggetti. Le armi termobariche sono state usate anche dalla Russia durante la guerra in Ucraina, soprattutto usando il TOS-1A, un sistema di lanciarazzi termobarici montati su un carro armato T-72 appositamente modificato.