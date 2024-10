Treni bloccati e guasti l’economista dei trasporti | Tecnologie diverse poca cura Così un cavo ci manda in tilt

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Nutre più di un dubbio sulla versione “del chiodo” che avrebbeto inil sistema ferroviario italiano. Per Pietro Spirito, economista dei, ex presidente del sistema portuale del mar Tirreno centrale, dell’Interporto di Bologna e, soprattutto, una lunga carriera proprio nelle Fs, il problema è molto più ampio e più antico. “Il nodo – spiega – riguarda l’intera architettura della rete, dove gli investimenti sono stati fatti in tempi diversi. Il risultato è che abbiamo ancora oggi tratte cone caratteristiche differenti”. Dobbiamo rassegnarci? “Quando partì l’alta velocità emerse subito con chiarezza che non c’erano i soldi per fare tutto. E,, la tratta Roma-Firenze rimase più o meno con le vecchie caratteristiche ed è stupefacente che non ci sia ancora nei programmi neanche il suo adeguamento.