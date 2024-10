Se ne va un fuoriclasse Sport italiano in lutto con la sua morte si chiude un’era fatta di successi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È venuto a mancare nelle ore scorse, all’età di 85 anni, dopo che solo lo scorso 16 settembre era stato rieletto alla carica di presidente di una delle federazioniive italiane più in ascesa. La suasegna la fine di. Appassionato di, nel corso degli anni è stato anche presidente della Lazio. Il suo periodo alla guida della società biancoceleste durò però pochi mesi, dal febbraio 1986 al 25 luglio dello stesso anno. >> “Chiediamo sacrifici”. Manovra 2025, in arrivo più tasse: l’annuncio del ministro Giorgetti agli italiani Ma se il calcio avrà una parte nella sua via, il golf è stato la sua grande passione. La sua carriera nella Federgolf è iniziata negli anni ’90, quando ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, culminando nella sua elezione a presidente nel 2005.