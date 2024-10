Opere olimpiche e appalti Riunione del gruppo antimafia Cantieri per duecento milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di euro. È il valore del piatto delle infrastrutturein provincia di Lecco. Un piatto a cui mirano in molti, anche i bari. Per tenere lontani corrotti, corruttori e ancor di più affiliati a mafie varie, soprattutto alla ‘ndrangheta, il prefetto Sergio Pomponio (foto) ha convocato a rapporto i vertici delle forze dell’ordine. "Obiettivo dell’incontro quello di impartire direttive e tracciare le indicazioni lungo le quali si muoverà il lavoro degli investigatori delinterforze provinciale per lo svolgimento dei controllirelativi agliconnessi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026", spiegano in una nota dal Palazzo di governo del territorio.