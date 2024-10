Nuova viabilità in provincia di Arezzo Sopralluogo di Giani e Baccelli alla variante alla SR 71

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Vanno avanti i lavori per la realizzazione dellaRegionale 71 da Vallone al raccordo PG-Bettole, nel comune di Cortona. Dopo il completamento del lotto 4, nel settembre del 2022 erano partiti i lavori per il quinto lotto il cui stato di avanzamento attualmente ha superato la metà, in linea con il cronoprogramma approvato. Nel pomeriggio, durante uncon i tecnici il presidente della Regione Toscana Eugenioe l’assessore alle Infrastrutture Stefanohanno potuto constatare l’avanzamento dei lavori. “Si tratta di un'opera cruciale per il territorio - ha detto- che ridisegna migliorandola ladella zona".