Maltempo piogge su gran parte dell' Italia Allerta rossa nel Bolognese e in Romagna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sale l'in Emilia-, già esposta a unade vulnerabilità del territorio dopo l'alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle 12 del 3 a mezzanotte del 4 ottobre. Lesaranno via via più intense nel pomeriggio sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Pericoli di frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale. Ma ilsta colpendo anche buonadel resto. Su più di metàa Penisola oggi èmeteo. L’allarme è arancione su vari settori di Veneto, Toscana e Marche e sull’intero territorio’Umbria. Giallo invece su alcune zone di Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna (LE PREVISIONI METEO).