Ma io l’emergenza l’ho scelta Lorenzo passione nata a 16 anni | Bello passare da un caso all’altro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il feeling è scattato sull’ambulanza. Aveva 16e correva a salvare vite. Oggi è un medico delurgenza, di quelli in formazione ma già in dirittura di arrivo. Specializzando al traguardo di una professione pensata eda adolescente, quando indossava la divisa del volontario. OggiParmeggiani lavora al pronto soccorso del San Donato, ha la divisa di chi in pochi minuti deve gestire i casi più gravi ma pure i cosiddetti codici minori, quelli che non dovrebbero stare qui e rappresentano oltre la metà degli accessi nell’hub del-urgenza, allungando i tempi di attesa.