LIVE Berrettini-O’Connell 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | primi assaggi dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima vincente provvidenziale dell’azzurro. 15-30 Passante lungolinea di rovescio a segno per. 15-15 Non passa il rovescio in back di Matteo. 15-0 Arriva l’ACE anche del romano. 2-2 Game. Con un ACE il tennista di Sydney tiene la battuta. 40-15 Splendido il passante con il rovescio in back lungolinea di Matteo. 40-0 Servizio vincente dell’oceanico. 30-0 Con molta calmapiazza la stop volley di dritto vincente. 15-0 Servizio e dritto a segno per l’australiano. 2-1 Gamestecca completamente la risposta di rovescio. 40-15 Altra robusta prima del romano. 30-15 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-15 Servizio, dritto e stop volley perfetta di Matteo. 0-15 Arriva la risposta vincente di dritto dell’australiano. 1-1 Game