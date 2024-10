L’Italia deferita alla Corte Ue sugli stipendi degli insegnanti precari Bruxelles apre procedura d’infrazione sulle assicurazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’abuso dei contrattiper glicosta un deferimentodi Giustizia europea per. Ad aprire il procedimento sul nostro Paese è stata la Commissione Ue, che contesta a Roma di non aver posto fine all’uso abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie., afferma, “non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito alle condizioni di lavoro e l’uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato”. Il tema è la legislazione sulloa tempo determinato nelle scuole pubbliche che “non prevede una progressione salariale” basata sui “precedenti periodi di servizio” ed è “una discriminazione rispetto agliassunti a tempo indeterminato“.