Lega Castelli organizza raduno degli ‘ex’ a Vimercate | Ma non chiamatela contro-Pontida

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex ministro leghista Roberto, uscito dal Carroccio nel settembre 2023 perché il partito avrebbe tradito il suo spirito originale, ha annunciato che il 13 ottobre, una settimana dopo ildella, organizzerà un indi ex leghisti a(Mb) per presentare l’associazione ‘Patto per il Nord’. “Il 13 ottobre ci sarà undi ex leghisti a. Contiamo su una larga partecipazione. Noi abbiamo fondato l’associazione ‘Patto per il Nord’, il 13 ci sarà la presentazione ufficiale“, ha spiegato. “Non è che vogliamo fare una, però faremo vedere che anche quelli che credono ancora nell’autonomia e nel federalismo si stannondo. È del tutto casuale che sia la settimana dopo“, sottolinea a LaPresse.