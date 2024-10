Influenza raffreddore Covid o altro? Vademecum per orientarsi fra i sintomi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà semplice? Cerchiamo di orientarci tra iquando c’è il vicino di posto in metropolitana o in autobus che tossisce, il collega col fazzoletto di carta costantemente al naso, l’amico a casa sotto le lenzuola con la febbre alta, i bimbi con la gastroenterite. E’ un ritratto della normalità invernale, ma in questi giorni sta già diventando realtà, con il debutto di ottobre, l’estate che diventa un ricordo e la stagione fredda che si fa largo.