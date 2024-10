Il cane con l' impermeabile e un' Italia in cui nulla più segue la propria natura

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ho visto un bovaro con l’. Un bovaro inteso come, non un uomo addetto ai buoi. Per la precisione un bovaro bernese, una razza a pelo lungo. Non ero in Svizzera ma in Friuli, non su qualche pascolo ma nel centro di una città. Sì, pioveva, e infatti indossavo unma io non sono un bovaro bernese a pelo lungo. Non gli assomiglio neanche un po’, non sono “sensibile ed affettuoso” né “allegro e giocherellone”, non sbavo e soprattutto non sono a pelo lungo. Quel pelo folto e spesso che al bovaro serve appunto per affrontare le intemperie delle Alpi svizzere. “Saltare nella neve è una delle cose che più adora”, racconta un allevatore. Ma a Udine (la città è Udine) gli mettono l’