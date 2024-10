Highlights e gol Elfsborg-Roma 1-0 | Europa League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Il match con gli highlights e i gol di Elfsborg-Roma 1-0, valido per la seconda giornata dell'Europa League. In Svezia nuova trappola sintetica per i giallorossi, che non giocano un bel primo tempo – anche in formazione rimaneggiata – e poco prima dell'intervallo c'è un rigore per fallo di mano di Baldanzi concesso col Var agli svedesi, che fanno 1-0 con Baidoo. Nella ripresa qualcosa di meglio da parte degli ospiti, anche perché subentrano i titolari, ma c'è una traversa di Pellegrini e qualche miracolo del portiere, per il resto pesante scivolone. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. Michael Baidoo scores for his side against Roma.