Emergenza sostegno per gli alunni con disabilità

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A metà agosto la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che le ore di assistenza scolastica aglie agli studenti conpossano essere riviste al ribasso da questo o quel Comune in base alle proprie ed asserite necessità di bilancio lasciando così ai sindaci e agli assessori – non ai dirigenti scolastici e ai docenti – l’ultima parola sul Piano Educativo Individualizzato (PEI) del minore. Ora le difficoltà dell’Ufficio Scolastico Regionale a reperire e nominare insegnanti di: ad ormai venti giorni dall’inizio delle lezioni non si contano, infatti, i casi di scuole e famiglie che denunciano tagli alle ore dovute proprio alle mancanza di docenti. E a farne le spese sono soprattutto glie gli studenti connonché i loro genitori. Una situazione generalizzata, che unisce più province lombarde.