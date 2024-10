Domeniche Bestiali – Come offendere l’arbitro senza farsi scoprire forse | lezione 1 Mou il Re del Var

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gianni Rodari scriveva: “Il fieno è falciato, il cacciatore ha sparato, lo stinco è saltato, l’autunno è inaugurato”. E con i versi di uno dei più geniali scrittori italiani oltre all’autunno inauguriamo pure la nuova stagione di, anacronistico tempio di rustica maleducazione laddove invece la modernità vorrebbe imporre fighetterie e business. No, Dom Best resiste e sta con quel mematissimo ragazzo convinto che “la modernità deve finire”, in particolare sui campi di provincia, presidio da proteggere in ogni modo da lustrini o tacchetti di ferro. PROTEGGERE, PROTEGGERE, PROTEGGERE – I poteri forti ormai non amano i campetti di provincia ee usano ogni mezzo per contrastarli.