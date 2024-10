Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social | Voglio tornare a farlo sono stata malissimo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ilsuiilparlare suirivolgendosi direttamente ai follower come faceva abitualmente prima del Pandoro-gate. In una stories posul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha pubblicato un filmato in cui si rivolge direttamente agli utenti con un “Mi siete mancati”. “Mi fa strano parlare nelle storie, non parlo da una vita, però, mi mancava ere apiano piano.ad Atene da ieri perché scatterò una cover, poi, abbiamo un evento per il mio brand di make up e, infine, cena” dil’imprenditrice digitale. Poi rivela di avere avuto qualche problema fisico negli ultimi giorni: “Ieritutto il giorno, ma tipo tutto il giorno a letto.