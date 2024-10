Casa a prima vista la caccia al mattone fa volare gli ascolti | un segno dei tempi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Nell'anno televisivo che doveva vedere protagonista Amadeus col suo nuovo programma sul Nove, a trionfare invece nella gara degli, in onda dal maggio 2023 su Real Time e che, di anno in anno, continua a macinare grandi numeri. Lunedì, con latv dell'11ª puntata della 4ª stagione, ha toccato il record storico di 831.000 spettatori col 4% di share, numeri da talk show generalista. Picchi superiori al 5% per un episodio originale che per lavolta vedeva un mash up tra gli agenti immobiliari di Milano e Roma: stavolta infatti il “milanese” Gianluca Torre si è unito ai due “romani” Corrado Sassu e Blasco Pulieri per trovare lo chalet dei sogni in Trentino a due amiche.