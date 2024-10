Caressa | Arnautovic fischi ingiusti Lautaro Martinez un leader

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Inter ha vinto con la Stella Rossa ed un episodio ha colpito Fabio. Il giornalista inoltre elogia Markoper la prestazione. EPISODIO – Il turnover ha ripagato assolutamente Simone Inzaghi nella partita tra Inter e Stella Rossa. Fabioriassume il match attraverso diversi momenti salienti: «A me è sempre piaciuto tantissimo. La palla che dà a Taremi per il calcio di rigore fa capire l’importanza del giocatore che entra, fa gol, ma anche la capacità di dimostrarsiin tante piccole cose. Dà un benvenuto a Taremi che ci teneva tantissimo a segnare, si vedeva chiaramente. Aveva rubato i palloni e aveva fatto gli assist, però non aveva ancora segnato. Sia lui che, secondo meato in maniera ingiusta, hanno dato veramente tanto proprio come impegno.