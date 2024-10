Capuano | Lukaku non va in nazionale enorme vantaggio per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giovanni: “non risponde alla seconda chiamata per le nazionali in belgio. Ciò gli permette di rimettersi in forma fisica e rappresenta unper il” Romeluha deciso di non rispondere alla seconda chiamata dellabelga per le partite di Nations League, una scelta che ha destato attenzione e commenti nel mondo del calcio italiano. In particolare, il giornalista Giovannidi Radio 24 ha sottolineato come questa decisione rappresenti un grandeper il, squadra in cui milita attualmente l’attaccante belga. Il fatto chenon partecipi agli impegni internazionali gli permette di concentrarsi esclusivamente sulla sua condizione fisica e sul suo rendimento con il club, un dettaglio che può avere un impatto significativo sul campionato di Serie A.