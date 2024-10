Buddha era davvero così grasso? No questo non è il vero Buddha

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quando pensiamo a, pensiamo sempre ad una figura rotonda, pacioccona. In realtà, quello non è il, il cui nome significa “il Risvegliato” in sanscrito, è una figura storica realmente esistita. Nato ai confini tra il Nepal e l’India nel VI secolo a.C., Siddharta Gautama proveniva da una famiglia benestante del clan Sakya, motivo per cui è noto anche comeSakyamuni. La sua vita è stata segnata da un profondo senso contemplativo che lo ha portato a distaccarsi dalle tradizioni guerriere della sua famiglia. No,non è– notizie.comFin dalla giovinezza, Siddharta mostrò una predisposizione alla vita contemplativa. A 29 anni decise di abbandonare la vita agiata del palazzo paterno per dedicarsi all’ascetismo e alla ricerca spirituale.