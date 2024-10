Andreas Muller Crea Scompiglio | Ecco Cosa Ha Fatto!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

Andreas Muller, ballerino e compagno di Veronica Peparini, ha sollevato un acceso dibattito online dopo aver pubblicato alcune foto su Instagram. Gli scatti lo ritraggono in un cimitero con le sue gemelline appena nate, Penelope e Ginevra. Un post che ha diviso il pubblico, suscitando forti critiche e discussioni. L'intento di Andreas era quello di far conoscere simbolicamente le sue figlie allo zio Salvatore, a cui era profondamente legato e scomparso un anno fa a causa di una malattia. Il ballerino aveva un legame speciale con lo zio, il primo a sapere della nascita delle bambine, ma che purtroppo non ha mai avuto l'opportunità di incontrarle.