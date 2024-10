WWE | Cora Jade torna a NXT e attacca i vergini di Twitter dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A gennaio,ha subito una rottura del legamento crociato anteriore (ACL) durante un evento live di NXT e si è subito sottoposta a un intervento chirurgico per risolvere il problema. I fan pensavano che sarebbe stata fuori per molto tempo, mata a NXT questa settimana e ha ora risposto ai criticileper il suo ritorno. Durante l’edizione di NXT del 1° ottobre, Roxanne Perez ha difeso il suo NXT Championship contro Giulia, in quello che è stato senza dubbio un incontro molto atteso. Entrambe le concorrenti hanno dato il massimo per cercare di vincere, con numerosi quasi schienamenti durante il match. La situazione ha preso una svolta inaspettata quando qualcuno con una felpa con cappuccio è entrato di corsa nel ring e hato Giulia.