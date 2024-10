Vita da Gloria Ferdico | sorella del capo ultras e dipendente dell’Inter CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nell’inchiesta che ha coinvolto le curve di Inter e Milan ci sono ancora diversi aspetti da chiarire. Uno in particolare suscita parecchia curiosità. Si tratta del ruolo di, sorelle delultrà Marco. Ne scrive anche il Corriere della Sera. Ladelultrà lavora per l’Inter Scrive il Corriere della Sera: “Le opacità, secondo gli investigatori della prima sezione della Mobile e della Sisco di Milano, non si fermano qui. C’è da approfondire anche il ruolo didi Marco e figlia di Gianfranco (anche lui arrestato),nell’area hospitality“.sul suo profilo LinkedIn dichiara di lavorare per il club neroazzurro dal 2020 con i ruoli di Hospitality Operations Officer e Hospitality Sales Account.