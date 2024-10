VIDEO – Guai Inter? Inzaghi li supera con lo Stella Rossa! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’trova la prima vittoria stagione in Champions League, battendo loa San Siro per 4-0. La sfida fornisce nuovi spunti e buone risposte da parte di più di unista. Ne ha parlato nel suo approfondimento suWeb Tv il nostro Emanuele Rossi. ANALISI DELLA PARTITA – Dopo la vittoria in campionato ad Udine l’conquista tre punti anche davanti al suo pubblico di San Siro e, soprattutto, in Champions League. Il match contro lodi ieri sera, terminato sul risultato di 4-0, vede più di un protagonista. Le scelte di Simonepremiano e portano risposte positive. L’analisi nel dettaglio del nostro Emanuele Rossi neldi seguito per laWeb Tv.