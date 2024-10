Sinner-Alcaraz finalmente! In finale a Pechino si affrontano i due migliori del mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per la terza volta in stagione Janniksfiderà Carlose, nonostante si tratti “solo” dell’Atp 500 di– seppur della– sarà uno degli incontri più attesi del 2024. Non è infatti un segreto che l’italiano e lo spagnolo siano i due giocatori più forti al, nonché i due che promettono di dominare nel circuito Atp almeno per il prossimo decennio. Sono inoltre i due tennisti in attività – ad eccezione di Novak Djokovic e Rafa Nadal, ormai sul viale del tramonto, e Stan Wawrinka, anche lui vicino al ritiro – con più titoli Slam in bacheca, dunque a tutti gli effetti è il meglio che il tennis può offrire. E non si può negare che sarà un match differente rispetto a tutti i loro precedenti. Non era infatti mai capitato che i due si affrontassero al loro meglio, perlopiù in una