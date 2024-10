Serata tra amiche in tragedia | giovane non si accorge del sottopasso e mentre riprende precipita e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un momento di gioia trasi è trasformato in unaper Arina Glazunova, una ragazza di 24 anni, morta dopo essere caduta dalle scale di unstradale a Tbilisi, in Georgia. L’incidente è avvenutoArina stava registrando un video con il cellulare insieme alla sua amica. La, originaria di Mosca, stava passeggiando di notte sul marciapiede, cantando una canzone di una band locale, senzarsi delche si trovava davanti a lei.Leggi anche: Morte Maria Campai: l’autopsia conferma la morte per strangolamento Il video dellaNel video, che ha catturato i momenti immediatamente precedenti la, si vede Arina camminareguarda la telecamera tenuta dall’amica.