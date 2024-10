Ritrovato Antonio Boccalà il giovane napoletano scomparso a Parigi in circostanze misteriose

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si è conclusa col lieto fine la vicenda di33enne di Napoli che lavora come elettricista di macchina sulle navi da crociera, residente ae che da giorni non aveva più dato notizie alla sua famiglia. La scomparsa diIl ragazzo, come raccontato dalla sorella via social, avrebbe dovuto prendere un aereo dall’aeroporto “Charles De Gaulle” diper arrivare a Napoli, ma su quell’aereo non ci sarebbe mai salito. La famiglia ha provato a contattarlo, ma il suo cellulare risultava sempre spento. La sorella Rita, preoccupatissima, ha quindi scritto un appello sui social, sia in italiano che in francese, spiegando che sabato doveva tornare a Napoli ma che da giorni non aveva dato più notizie di lui.