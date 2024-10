Professioni Cni | Difficile reperire ingegneri ma numero laureati iscritti albo è ridotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Siena, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Per molti studi professionali si è presentata negli ultimi due anni la difficoltà aunsufficiente diper far fronte all'incremento di volume delle commesse. Si è dunque ribaltata la situazione precedente, caratterizzata da molti studi professionali con poco lavoro. Occorre chiedersi sin da ora se questo fenomeno di crescita dei redditi sia solo transitorio e, soprattutto occorre chiedersi se esso è stato l'occasione per moltisti di riorganizzarsi, di crescere in termini dimensionali e di rafforzare il proprio potere di mercato. E' quanto rileva il Centro studi del Consiglio nazionale degli, in uno studio reso noto oggi in occasione del 68° Congresso nazionale di categoria. Dall'altro lato il sistema ordinistico non sembra avere sostanzialmente beneficiato di questo cambio di passo.