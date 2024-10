Primo allenamento per Bellusci Recanatese con più ’garra’ in difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Rinforzi di qualità, esperienza e carattere servivano come il pane e laha provveduto alla grande. Della trattativa con Giuseppeavevamo già riferito qualche giorno fa ed i contatti hanno avuto una notevole accelerazione nelle ultime ore sino alla fumata bianca di ieri pomeriggio. Il fortissimo difensore 35enne è un nuovo giocatore giallorosso e si è messo subito a disposizione di Filippi per recuperare il tempo perduto, visto che la condizione, per ovvi motivi, non è al top. Per lui però, "parla" il suo curriculum con 472 presenze tra i professionisti con Ascoli, Monza, Palermo, Empoli e Catania, di cui ben 135 in Serie A. Inoltre può vantare 57 "gettoni" con il Leeds, blasonatissimo club inglese, in Championship.