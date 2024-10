Non fa rientro a casa dopo la scuola | Chiara Casturà scompare a 15 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), una ragazza di 15, è scomparsa da Santa Maria Imbaro, in Abruzzo, il mattino di martedì 1° ottobre,essersi allontanata daper andare a. Non vedendola rientrare, i genitori hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Lanciano, che hanno avviato immediatamente le ricerche, estendendole anche a livello nazionale. Al momento non è chiaro sesia effettivamente entrata apresso l’Istituto De Titta, in largo Santa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti della ragazza, ma finora non sono emerse informazioni definitive. Un’ipotesi è che possa essersi allontanata per incontrare il fidanzato, anche se non ci sono certezze su questa teoria.