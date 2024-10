Napoli Kvara è il migliore della Serie A | il dato è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arrivato ilsullaA che decretail miglior giocatore del campionato, tifosi entusiasti Khvichatskhelia continua a far parlare di sé, specialmente grazie al suo rendimento all’interno del campo di gioco. Il talento georgiano, arrivato da perfetto sconosciuto, ha da subito colpito i tifosi azzurri e gli amanti del calcio con le sue giocate prestigiose e reti fantastiche, che hanno contribuito allo Scudetto. Il classe 2001 è ammirato da diversi top club europei e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe arrivare l’addio. Al momento però ilsi gode la sua stella, che nel frattempo è diventato ufficialmente il miglior giocatoreA.sempre più magico: iltskhelia, secondo i dati rilasciati dal CIES Football Observatory in collaborazione con Wyscout, è il giocatore che crea più occasioni inA.