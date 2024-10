Microsoft investirà in Italia 43 miliardi in due anni Giorgia Meloni applaude

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è pronta a investire in4,3di euro nel prossimo biennio. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso dell’informatica, che ha parlato di un impegno economico con cui si è prefissato l’obiettivo di espandere l’infrastrutturana di Intelligenza Artificiale e del data center hyperscale cloud. Con gli stessi fondi, inoltre, sarà portato avanti un piano di formazione per oltre un milione dini entro la fine del 2025. Soddisfatta la premier, che ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente diBrad Smith. Il logo di(Getty Images).Smith: «Rafforziamo il nostro impegno in» In una notaha spiegato: «Questo investimento ha l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governono in ambito economico e demografico».