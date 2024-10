Meloni e il G7 condannano l’attacco dell’Iran | Tutti uniti e ora spazio alla diplomazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non c’è tempo per i tatticismi e i veti: serve una soluzione diplomatica subito, seria e concreta, per fermare l’escalation in Medio Oriente. Giorgia, in collegamento con i leader del G7 da Palazzo Chigi, ha sintetizzato così il “sentiment” del mondo dopoa Israele e la minacciata risposta di Tel Aviv, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. “Nell’esprimere forte preoccupazione per l’escalation di queste ultime ore – si legge in una nota diffusa da palazzo Chigi -, è stato ribadito che un conflitto su scala regionale non è nell’interesse di nessuno e che una soluzione diplomatica risulta ancora possibile”.e il G7:per una soluzione diplomatica Ovvia, ma non scontata, la condanna deliraniano, così come non scontata è la decisione di “mantenersi in stretto contatto”.