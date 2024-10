Maltempo scatta l’allerta arancione in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 –una allerta meteo di coloreinche copre quasi tutta la regione per la giornata di giovedì 3 ottobre. Solo la parte nord-occidentale (Lunigiana, riviera apuo-versiliese, Lucchesia, Garfagnana e Valle del Serchio) è in allerta gialla, secondo il bollettino del Centro funzionale della Regionedurerà dalle 6 di giovedì fino alle 20; come spiegano dal consorzio Lamma, la perturbazione è in arrivo dalla Spagna e porterà pioggia su tutta la regione, in intensificazione nel pomeriggio soprattutto sulle province centro-meridionali. Temperature in calo e mari mossi.