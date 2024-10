Mac Allister e Salah continuano ad iniziare bene con Slot

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 23:53:11 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I gol di Alexis Mace Mohamedsono stati sufficienti per sconfiggere l’impavida squadra del Bologna in Champions League e garantire il buon inizio del Liverpool sotto la guida del nuovo allenatore Arne. La vittoria in quella che è stata la sua prima partita europea ad Anfield significa cheè entrato nella storia come il primo allenatore o capo allenatore del Liverpool a vincere otto delle prime nove partite. La capolista della Premier League ha dominato gli avversari italiani per gran parte della gara, ma il Bologna ha colpito due volte i legni e si è visto annullare un gol in apertura per fuorigioco in quella che è stata una prestazione vivace della squadra di Serie A.