Lukaku rifiuta la Nazionale | tutto per il Napoli e Conte Ecco il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Big Rom rinuncia al Belgio per ritrovare la forma perfetta con ilRomeluha preso una decisione forte: nientebelga fino alla fine dell’anno. L’attaccante delha scelto di concentrarsi esclusivamente sul suo club e sul tecnico Antonio, rinunciando alla fase a gironi della Nations League. La scelta del bomber belga è motivata dal desiderio di recuperare al meglio la sua condizione fisica e inserirsi pienamente nello scacchiere azzurro. Il passaggio di testimone tra Osimhen e, approdato aldopo l’addio di Victor Osimhen, non ha voluto prendere il numero 9 del suo predecessore, segno di rispetto per l’ex attaccante azzurro, ora in prestito al Galatasaray. I tifosi partenopei, delusi dal distacco mostrato da Osimhen nel suo addio, hanno già voltato pagina, affidandosi a Big Rom per continuare a sognare in grande.