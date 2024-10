L’arbitro ha sospeso lo scontro di Champions League dopo aver presumibilmente minacciato di uccidere il giocatore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, questa settimana un arbitro italiano è stato espulso da una partita dicon l’accusa didiundurante una partita. Fabio Maresca avrebbe dovuto essere il quarto uomo nella sfida di martedì sera tra PSV Eindhoven e Sporting CP, ma è stato sostituito da Daniele Doveri, che ha assistito in Olanda i suoi colleghi italiani Marco Guida, Ciro Carbone e Giorgio Peretti. Il pareggio per 1-1 si è concluso senza incidenti, ma ora Maresca potrebbe rischiare la squalifica per un mese dalle partite di Serie A.