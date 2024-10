La Roma dei Friedkin rischia una maxi stangata fiscale | da 17 a 34 milioni Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladeiuna: da 17 a 34) Non c’è pace per i. Scrive il quotidiano la: Launache potrebbe variare dai 17 ai 34di euro. La Guardia di Finanza ha esaminato i bilanci del club dal 2016 al 2021, concludendo che la società ha commesso una “dichiarazione infedele”. Al centro della contestazione amministrativa ci sarebbero due operazioni contabili: permute mascherate da compravendite reciproche e svalutazioni eccessive di alcuni giocatori. Tra le operazioni finite sotto osservazione spicca lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola con la Juventus, già sotto indagine della Procura di. Quanto alle svalutazioni, riguardano giocatori come Diawara, Pedro, Pastore, Nzonzi, Dzeko, Perotti, Leandro Castan e H’maidat.