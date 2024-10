Il Senato ricorda i 100 anni della Radio | in aula anche la figlia di Marconi Siparietto La Russa-Arbore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lain Italia compie oggi 100. Per celebrarne l’invenzione l’di Palazzo Madama ha ospitato un convegno su iniziativa del presidente del, Ignazio La. L’evento, che è andato in onda su Rai 1 (curato da Rai Parlamento) e trasmesso in concomitanzasu1, è stato condotto da Carlo Conti. Che ha fatto ascoltare il primo annunciofonico, risalente al 6 ottobre 1924, trasmesso da un antico apparecchio acceso dallo stesso La. Tra i partecipanti alcuni big del mondo dello spettacolo ecultuara ecome Renzo, Umberto Broccoli e Andrea Delogu. Alle celebrazioniil ministroCultura, Alessandro Giuli, e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oltre ai vertici del servizio pubblicotelevisivo, il nuovo Cda Rai e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi.