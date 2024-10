Grande Fratello le Non è la Rai insinuano | Un’inquilina non si lava tutti i giorni ecco chi!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo un inizio idilliaco, gli animi all’interno della Casa delin questi ultimihanno iniziato a scaldarsi e anche durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini (clicca QUI per leggere) gli scontri tra gli inquilini non sono mancati. Ad essere stata presa di mira in questi ultimiè stata in particolare Jessica Morlacchi, il cui interesse nei confronti del giovane coinquilino Giglio ha spiazzato e lasciati perplessi molti. Tra coloro che non hanno apprezzato l’atteggiamento di Jessica ci sono state anche le tre concorrenti di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, le quali hanno definito eccessivo e immaturo il comportamento il comportamento della cantante nei confronti di Yulia Bruschi, accusata dalla Morlacchi di essere eccessivamente vicina a Giglio nonostante sia fidanzata.