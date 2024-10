Fedez contro Valerio Staffelli | Ora ti becchi una querela e non risponde alla domanda su Taylor Mega

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da parte di Striscia la Notizia arriva un altro tapiro perluce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria. Il rapper, però, sbotta e ora vuolere la trasmissione di Canale 5. Tempi duri per. Il 2024 è un anno da cancellare, sotto tutti i punti di vista. L'esplosione del pandoro-gate e la separazione da Chiara Ferragni ha segnato un punto di svolta per la carriera e la vita del rapper. Non solo ha gli occhi puntati da parte della stampa, soprattutto dopo il dissing con Tony Effe, ma ora anche la magistratura sta creando anon pochi problemi. L'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter In questi giorni sta occupando le pagine di cronaca l'inchiesta sugli ultras di Milano e Inter in cui sono coinvolti i nomi di Christian