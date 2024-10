Ex calciatore Cagliari Andrea Capone morto in hotel | autopsia fatta fatale la caduta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’sul corpo di, ex centrocampista delCalcio, si è protratta per oltre tre ore, ma non ha fornito risposte definitive., 43 anni, era stato trovato senza vita nella mattinata di domenica all’interno di una suite dell’Palazzo Tirso, a. L’esame è stato eseguito da una dottoressa del team di Roberto Demontis, e i primi risultati indicano l’assenza di segni evidenti di violenza sul corpo. Rimane aperta l’ipotesi di un incidente, ma non è ancora chiaro se sia stato provocato da un malore o dalladalle ripide scale della suite. Per avere certezze sulle cause della morte, si dovranno attendere i risultati degli esami tossicologici e istologici, che saranno disponibili solo tra alcune settimane.